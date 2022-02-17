Великобритания откажется от "золотых виз" для миллиардеров из Казахстана и других стран

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Министр внутренних дел Великобритании заявила о намерении отказаться от схемы "золотых виз" для миллиардеров из России, Казахстана и других стран, передает Independent.

Согласно данным организации Spotlight on Corruption, Казахстан занимает восьмое место среди стран мира по количеству обладателей "золотых виз" Великобритании.

Всего за время действия программы их получили 278 казахстанцев. Они получили визу Tier 1 - она выдается крупным инвесторам, вложившим деньги в развитие британской экономики с 2008 по 2020 годы.

"Золотые визы" позволяют состоятельным иностранцам получить вид на жительство в Великобритании. Для этого они должны инвестировать деньги в компании, зарегистрированные в Великобритании. Лица, вложившие 2 млн фунтов стерлингов (более 1,1 млрд тенге - прим. ред.), сразу же получают вид на жительство на три года с последующим продлением на два года.

Кроме того, иностранцы должны подтвердить наличие средств на содержание своей семьи и не могут покидать Великобританию больше, чем на 180 дней в году.

Больше всего обладателей "золотой визы" из Китая - 4106 бизнесменов, на втором месте Россия - 2526 инвесторов, на третьем Гонконг - 692 человека. В первую десятку вошли также США, Пакистан, Индия, Саудовская Аравия, Турция и Египет.

По словам главы Министерства внутренних дел Британии Прити Патель, необходимо пресечь поток "грязных" денег в Великобританию из других стран. Для этого надо отказаться от схемы получения визы инвестора первого уровня, которую обычно выдают миллиардерам, олигархам из России и других стран.

Согласно условиям, обладатели "золотой визы" имеют право получить вид на жительство, а потом и гражданство Великобритании. Для этого они должны выплатить два миллиона фунтов стерлингов.

По словам Прити Патель, если власти Британии не предпримут соответствующие меры, это подорвет их планы по возможным введенным санкциям против России.

"Мы реформировали порядок получения визы первого уровня, чтобы бороться с грязными деньгами, и мы не исключаем внесения дальнейших изменений", - заявила представитель министерства внутренних дел.

Ранее британская газета отредактировала материал, в котором говорилось про вторжение России в Украину 16 февраля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956556-velikobritaniya-otkazhetsya-ot-zolotyh-viz-dlya-milliarderov-iz-kazahstana-i-drugih-stran/