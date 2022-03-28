СМИ: супермаркеты в Канаде убирают с полок российские товары

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Канадские супермаркеты убирают со своих полок товары российского производства из-за санкций против России, передает Globe and Mail.

Продукты с этикеткой "Сделано в России" теперь сложно найти в супермаркетах Канады. Отмечается, что российские товары были убраны с полок после того, как в магазинах исчезла водка из России.

Компания Empire Company Ltd., владеющая продуктовыми сетями Sobeys, Safeway и FreshCo, в начале марта начала снимать с полок российские продукты. Metro Inc. также прекратила продажу продукции, произведенной в России, в начале этого месяца, заявила пресс-секретарь компании Мари-Клод Бэкон.

Канадская компания Loblaw Companies Ltd. убрала российские товары и следит за тем, чтобы они снова не появились в их магазинах.

Как пишет издание, таким образом ритейлеры демонстрируют свою солидарность с Украиной и выступают против российского вторжения.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings на официальном сайте сообщило об аннулировании рейтингов российских компаний, которые попали под санкции Евросоюза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962349-smi-supermarkety-v-kanade-ubirayut-s-polok-rossiyskie-tovary/