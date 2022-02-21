"Решение будет принято сегодня": Путин о вопросе признания ЛНР и ДНР

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время заседания Совбеза заявил о том, что решение касательно вопроса о признании ЛНР и ДНР будет принято сегодня.

Как пишет РИА Новости, сегодня главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик попросили Россию о признании их независимости от Украины.

На заседании выступили члены Совета безопасности: глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие.

Все они поддержали обращение и попросили президента принять решение в пользу признания республик.

"Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня. Я вас хочу поблагодарить за эту встречу, за это совещание", — сказал Путин.

Напомним, что сегодня посол России в США заявил, что вторжения в Украину не будет, а также сказал, что ЛНР и ДНР - это часть Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957166-reshenie-budet-prinyato-segodnya-putin-o-voprose-priznaniya-lnr-i-dnr/