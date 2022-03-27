Всех пассажиров и экипаж разбившегося в Китае Boeing признали погибшими

Кадр из видео. Источник: cctv.com

Находившихся на борту разбившегося в Китае самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines людей признали погибшими.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, находившиеся на борту пассажирского самолета 123 пассажира и девять членов экипажа признаны погибшими.

"Все 123 пассажира и девять членов экипажа рейса MU5735 авиакомпании China Eastern Airlines погибли", — говорится в сообщении телеканала.

По данным CCTV, к настоящему времени идентифицированы по ДНК 120 человек, находившихся на борту разбившегося самолета.

На месте авиакатастрофы продолжаются поисково-спасательные работы. По информации спасателей, взрывчатых компонентов в образцах с места крушения не обнаружено. Возможные причины катастрофы пока не называются.

Ранее на месте крушения самолета был найден один "черный ящик".

Напомним, о крушении пассажирского самолета на юге Китая стало известно 21 марта. На борту Boeing 737 находились 123 пассажира и 9 членов экипажа. Среди пассажиров казахстанцев на борту не было.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования китайскому лидеру Си Цзиньпину в связи с авиакатастрофой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962267-vseh-passazhirov-i-ekipazh-razbivshegosya-v-kitae-boeing-priznali-pogibshimi/