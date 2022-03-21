Пассажирский самолет потерпел крушение на юге Китая
Пассажирский самолет разбился на юге КНР. На борту разбившегося Boeing 737 находились 133 человека.
Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая, информации о погибших нет, сообщает государственное телевидение КНР.
Уточняется, что сейчас идут поисково-спасательные работы.
Business Beijing Today со ссылкой на управление авиации пишет в Twitter, что в на борту лайнера находились 123 пассажира и 9 членов экипажа.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961705-passazhirskiy-samolet-poterpel-krushenie-na-yuge-kitaya/