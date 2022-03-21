Пассажирский самолет потерпел крушение на юге Китая

Кадр из видео с места событий: twitter.com/BusinessBeijing

Пассажирский самолет разбился на юге КНР. На борту разбившегося Boeing 737 находились 133 человека.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая, информации о погибших нет, сообщает государственное телевидение КНР.

Уточняется, что сейчас идут поисково-спасательные работы.

Business Beijing Today со ссылкой на управление авиации пишет в Twitter, что в на борту лайнера находились 123 пассажира и 9 членов экипажа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961705-passazhirskiy-samolet-poterpel-krushenie-na-yuge-kitaya/