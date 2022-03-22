Авиакатастрофа в Китае: казахстанцев среди пассажиров не было

Кадр из видео с места событий: twitter.com/BusinessBeijing

Среди пассажиров лайнера, упавшего накануне на юге Китая, ни одного казахстанца не было, передает МИА "Казинформ".

"По предварительным данным, наших граждан нет среди пассажиров этого самолета", - сообщили агентству в пресс-службе МИД.

Напомним, что о крушении пассажирского самолета на юге Китая стало известно накануне. На борту Boeing 737 находились 123 пассажира и 9 членов экипажа.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования китайскому лидеру Си Цзиньпину в связи с авиакатастрофой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1961759-aviakatastrofa-v-kitae-kazahstantsev-sredi-passazhirov-ne-bylo/