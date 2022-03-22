Авиакатастрофа в Китае: казахстанцев среди пассажиров не было
Среди пассажиров лайнера, упавшего накануне на юге Китая, ни одного казахстанца не было, передает МИА "Казинформ".
"По предварительным данным, наших граждан нет среди пассажиров этого самолета", - сообщили агентству в пресс-службе МИД.
Напомним, что о крушении пассажирского самолета на юге Китая стало известно накануне. На борту Boeing 737 находились 123 пассажира и 9 членов экипажа.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования китайскому лидеру Си Цзиньпину в связи с авиакатастрофой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1961759-aviakatastrofa-v-kitae-kazahstantsev-sredi-passazhirov-ne-bylo/