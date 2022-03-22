Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с авиакатастрофой в Китае

Кадр из видео с места событий: twitter.com/BusinessBeijing

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями генсеку ЦК компартии КНР Си Цзиньпину в связи с авиакатастрофой на юге страны. Об этом сообщается на .

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял сообщение о многочисленных жертвах в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании "China Eastern Airlines" в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая.

"Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, а также всему китайскому народу", – говорится в телеграмме.

Напомним, что о крушении пассажирского самолета на юге Китая стало известно накануне. На борту Boeing 737 находились 123 пассажира и 9 членов экипажа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1961733-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-si-tszinpinu-v-svyazi-s-aviakatastrofoy-v-kitae/