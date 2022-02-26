Музыканты группы "Бумбокс" вступили в ряды украинской армии

Участники группы "Бумбокс". Фото: instagram.com/andriihorolski

Участники известной украинской группы "Бумбокс" вступили в ряды Сил территориальной обороны Украины.

Фотографии в "боевой готовности" выложил лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк на своей странице в Instagram.

Также, в официальном Facebook-аккаунте группы появился пост с фотографиями и скринами из сториз фронтмена.

"Когда не нужно отвечать на вопросы: "Какие у вас творческие планы?", – написано в посте.

Люди в комментариях называют музыкантов героями, благодарят их и желают победы.

"Ребята, вы все сейчас герои! Победы!", "Всем сердцем с вами, берегите себя!", "Никогда не пишу комментариев, но сейчас не могу не написать: горжусь до мурашек на коже", "Любимая моя группа, а теперь всеуважаемые мужчины! Люблю, уважаю, верю в вас, благодарю", – пишут комментаторы.

В своих сториз Андрей Хлывнюк также выложил несколько фотографий, на которых он сам и его коллеги одеты в бронежилеты и держат оружие.

Андрей Хлывнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski

Фото: instagram.com/andriihorolski

Украинская группа "Бумбокс" была основана в 2004 году вокалистом группы "Графит" Андреем Хлывнюком и гитаристом группы "Тартак" Андреем Самойло.

В основном песни группы исполняются на украинском языке но также присутствуют русскоязычные и англоязычные песни.

Самый известный трек группы "Вахтерам" был выпущен в 2006 году.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958106-muzykanty-gruppy-bumboks-vstupili-v-ryady-ukrainskoy-armii/