Премьер Нидерландов с опасением отнесся к ускоренному принятию Украины в ЕС

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На минувшем саммите в Брюсселе, где собрались мировые лидеры, президент Зеленский выступил с эмоциональной речью, в которой также затронул вопрос членства Украины в ЕС, передает Politico.

Он поблагодарил членов ЕС за единогласную поддержку Украины. Выразил благодарность Германии за блокировку "Северного потока — 2" и другим союзникам, которые предоставили военную помощь.

"Потому что в течение этого месяца вы сравнивали эти миры и все видите. Вы видели, кто чего стоит. И вы видели, что Украина в ближайшее время должна быть в ЕС", - сказал президент Украины.

Многие лидеры стран ЕС настаивали на ускоренном принятии Украины в ЕС. Но некоторые выразили сомнения. Одним из таких стал нидерландский премьер Марк Рютте.

"Вступление в ЕС - это процесс. Ускоренной процедуры присоединения не существует. Если бы мы это сделали, мы бы превратили процесс присоединения в политический процесс, а этого не должно происходить", - сказал он.

Рютте назвал вопрос с ускоренным вступлением деликатным. И если предоставление Украине такой привилегии может вызвать разочарования со стороны других стран, которые тоже бы хотели стать частью ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962151-premer-niderlandov-s-opaseniem-otnessya-k-uskorennomu-prinyatiyu-ukrainy-v-es/