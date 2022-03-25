Российского депутата, который сообщил о "смерти" Жириновского, призвали сложить полномочия

Владимир Жириновский. Фото: Getty Images/Mikhail Svetlov/Contributor

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал сенатора Александра Пронюшкина, который сообщил неверную информацию о Жириновском, сложить свои полномочия, передает Telegram-канал РБК.

Ранее Пронюшкин сообщил в своем Telegram, что Жириновский скончался. Однако позже удалил пост и принес извинения. Новость также опровергли в российском министерстве здравоохранения.

34-летний Пронюшкин состоит в ЛДПР с 2012 года. С сентября 2016 по 2017 год был заместителем координатора Муромского отделения ЛДПР, который вскоре возглавил.

Весть о смерти политика опроверг депутат Государственной Думы Ярослав Нилов. Он назвал подобные сообщения фейком накануне встречи ЛДПР с Михаилом Мишустиным перед отчетом правительства.

В ЛДПР рассказали, что некоторое время назад Жириновский прошел плановую процедуру. Негативных перемен в его состоянии нет.

Напомним, лидер ЛДПР был госпитализирован в начале февраля в Центральную клиническую больницу в Москве. У него выявили омикрон-штамм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962158-rossiyskogo-deputata-kotoryy-soobschil-o-smerti-zhirinovskogo-prizvali-slozhit-polnomochiya/