Минздрав России опроверг новость о смерти Жириновского

Владимир Жириновский. Фото: ldpr.ru

Министерство здравоохранения России опровергло информацию о смерти Жириновского. Его состояние стабильное, ему продолжают оказывать медицинскую помощь, передает ТАСС.

Новость о смерти политика также опроверг депутат Государственной Думы Ярослав Нилов. Он назвал подобные сообщения фейком накануне встречи ЛДПР с Михаилом Мишустиным перед отчетом правительства.

В ЛДПР рассказали, что некоторое время назад Жириновский прошел плановую процедуру. Негативных перемен в его состоянии нет.

Сенатор Пронюшкин удалил сообщение в Telegram о смерти Жириновского. Принес извинения и заявил, что причастные к публикации данной информации понесут ответственность, передает Shot.

Владимир Жириновский был госпитализирован в начале февраля в Центральную клиническую больницу в Москве. Сообщалось, что у политика был выявлен омикрон-штамм, но состояние было стабильным.

Позже представители ЛДПР рассказали, что он чувствовал себя нормально, даже работал с документами и давал поручения.

Сообщалось, что лидер ЛДПР медленно идет на поправку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962156-minzdrav-rossii-oproverg-novost-o-smerti-zhirinovskogo/