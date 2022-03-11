СМИ: Жириновский выведен из состояния медикаментозного сна

Владимир Жириновский. Фото: Gettty Images/ NATALIA KOLESNIKOVA / Contributor

Российского политика и лидера ЛДПР Владимира Жириновского вывели из медикаментозного сна.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник, Жириновский находится в сознании и даже получает документы от помощников.

"Пребывание Жириновского в медикаментозном сне завершилось. Он снова получает документы", – сообщил изданию источник, отметив, что данная мера была применена лишь для поддержки его организма.

РИА Новости пишут, что политик уже начал передавать первые поручения и изучать новости.

В начале февраля Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве, с подтвердившейся КВИ. Сообщалось, что у политика был выявлен омикрон-штамм, но состояние было стабильным. Позже в ЛДПР рассказали, что Жириновский "постепенно, но верно идет на поправку".

Кроме того, лидер ЛДПР Владимир Жириновский не попал под санкции Евросоюза, поскольку из-за госпитализации с COVID-19 не принимал участия в голосовании о признании ДНР и ЛНР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960272-smi-zhirinovskiy-vyveden-iz-sostoyaniya-medikamentoznogo-sna/