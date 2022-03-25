Аналитик CNN рассказал, какая роль отведена Польше в войне в Украине

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В рамках экстренной миссии по укреплению обороны НАТО Байден в пятницу посетит Польшу. Аналитик CNN рассказал, какую роль в войне в Украине может играть эта страна.

В ситуации с Украиной Польша, как пишет аналитик Стивен Коллинсон, оказалась на передовой линии конфликта.

Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Польшу с начала войны переместилось свыше 2,1 млн украинцев. Вдобавок страна граничит с Украиной и государствами-членами НАТО, в который сама входит.

"Польша десятилетиями жила под железным коммунистическим кулаком Москвы. Как и украинцы, поляки часто суровы, с большим подозрением относятся к русским, а борьба за свою свободу и суверенитет заложена в их ДНК", - утверждает Коллинсон.

В последние годы на территории Польши увеличилось количество американских самолетов и войск. Туда же первым делом Байден направил три тысячи военных для поддержки восточного фланга НАТО, когда Россия вторглась в Украину.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан назвал Польшу "передовым и очень уязвимым союзником".

Американское правительство неоднократно оказывало помощь польскому. Из-за чего, как говорится в публикации, последняя осознает "свой долг перед США".

"Польша, осознавая свой долг перед США и стремясь укрепить связи с Западом, направила войска для участия в войнах Америки в начале XXI века в Афганистане и Ираке, несмотря на то, что многие из старых союзников Вашингтона отказывались присоединиться к последнему конфликту", - говорится в статье.

В ходе предстоящего визита Байдена в Польшу он должен встретиться с президентом Анджеем Дудой и американскими войсками, что были туда направлены.

После встречи с Дудой в субботу, как ожидается, Байден выступит с речью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962115-analitik-cnn-rasskazal-kakaya-rol-otvedena-polshe-v-voyne-v-ukraine/