Зеленский попросил НАТО предоставить Украине 1 процент танков и самолетов альянса

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Во время выступления на саммите НАТО 24 марта президент Зеленский попросил альянс предоставить Украине вооружение для защиты, передает Европейская Правда.

Зеленский отметил, что Россия по запасам военной техники значительно превосходит Украину. Поэтому последняя остро нуждается сейчас в помощи Запада.

"За десятки лет Россия накопила немалые ресурсы. Военные ресурсы... технику, авиабомбы и ракеты. Они вкладывали сумасшедшие деньги в смерть, пока мир инвестировал в жизнь", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что месяц назад попросил закрыть небо над Украиной. Но ясного ответа не последовало.

Кроме того, Украина просила у западных стран танки. Но и на этот запрос конкретного ответа иди действий не поступило.

"У вас есть не менее 20 тысяч танков! Украина просила один процент всех ваших танков! Отдать или продать. Но у нас нет ясного ответа", - сказал Зеленский.

Вдобавок Украина просит у НАТО один процент самолетов альянса, а также системы залпового огня, противокорабельное оружие, средства противовоздушной обороны.

"Я не виню НАТО. Вы не виноваты. Это не ваши ракеты и бомбы разрушают наши города – сегодня были фосфорные бомбы, от которых погибли украинские дети... Я просто хочу, чтобы вы знали: Альянс еще может предотвратить смерти украинцев от российских ударов, предоставив нам все то оружие, в котором мы нуждаемся", - заявил, в частности, он.

Тем не менее Зеленский поблагодарил союзников, предоставивших Украине помощь.

Украинский лидер говорит, что так как они не в составе НАТО, то не могут рассчитывать на полноценную защиту альянса. Но отметил, что защита Украины нужна самому альянсу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961986-zelenskiy-poprosil-nato-predostavit-ukraine-1-protsent-tankov-i-samoletov-alyansa/