Европейский совет обязался помочь Украине в восстановлении после войны

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Страны-члены ЕС призвали Россию немедленно прекратить военные действия на территории Украины и вывести из страны войска. Выводы Европейского совета опубликованы на официальном сайте.

"Совет Европы требует, чтобы Россия немедленно прекратила свою военную агрессию на территории Украины, немедленно и безоговорочно вывела все силы и военную технику со всей территории Украины и полностью уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах", - гласит сообщение.

Кроме того, Европейский совет обязался создать Трастовый фонд солидарности с Украиной для восстановления страны после окончания войны, которая пострадала от разрушений и огромных потерь.

В рамках данного фонда планируется организовать международную конференцию для сбора средств.

24 марта в Брюсселе состоялись сразу три саммита - НАТО, ЕС и G7.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962066-evropeyskiy-sovet-obyazalsya-pomoch-ukraine-v-vosstanovlenii-posle-voyny/