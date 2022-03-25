Дети Пескова, Навка, Ротенберги: Япония ввела новый пакет антироссийских санкций

Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Япония ввела новые санкции, которые затронули 25 граждан России и 81 организацию. Ограничения затронули старших детей пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, передает РИА Новости.

Санкции были также введены против супруги Пескова Татьяны Навки, председателя госкорпорации ВЭБ Игоря Шувалова и его родственников, миллиардера Алексея Мордашова, родственников главы "Ростеха" Сергея Чемезова, первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко, секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, семьи Ротенбергов и других.

В списке компаний, против которых были введены санкции, значатся Миасский автозавод, судостроительный завод "Вымпел", Северная верфь в Санкт-Петербурге, Амурский судостроительный завод и другие.

В общей сложности японские санкции были введены за все время против 101 россиянина и 130 организаций.

Ранее премьер Японии говорил, что они собираются расширить санкции в отношении России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962038-deti-peskova-navka-rotenbergi-yaponiya-vvela-novyy-paket-antirossiyskih-sanktsiy/