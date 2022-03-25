Польша заморозила российские активы на 38 млн долларов

Флаг Польши. Фото: pixabay.com

Заместитель министра финансов Польши Себастиан Скуза заявил, что они заморозили на своих счетах около 38 млн долларов российских активов из-за санкций, передает Gazeta Prawna.

"По состоянию на вчерашний день, сумма замороженных активов составляет более 160 млн злотых. В основном это финансовые активы, замороженные банковским сектором", – сказал Скуза.

Он добавил, что также были приняты меры по блокировке счетов людей, которые связаны с Россией и Беларусью, на сумму семь миллионов долларов.

Кроме этого, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что проект поправки к конституции, разрешающей конфискацию российских активов в стране, будет представлен на следующей сессии Сейма.

В начале марта Министерство иностранных дел Польши заявило, что в Варшаве начали изымать объекты собственности России. Отмечается, что эти объекты не используются для дипломатических или консульских целей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962030-polsha-zamorozila-rossiyskie-aktivy-na-38-mln-dollarov/