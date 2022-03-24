Генассамблея ООН приняла резолюцию по Украине

Зал Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото: Eduardo Munoz/Pool/Getty Images

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в ходе возобновленной чрезвычайной спецсессии Генассамблея ООН приняла резолюцию "Гуманитарные последствия агрессии против Украины". Ее поддержали 140 государств. 5 делегаций – Россия, Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея – выступили против, и 38 – воздержались, сообщают Новости ООН.

Резолюция требует, чтобы Россия немедленно прекратила боевые действия в Украине, не совершала нападения на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры.

Также ее авторы потребовали обеспечить безопасные проходы для мирных граждан и гуманитарный доступ к нуждающимся в помощи.

Генассамблея призвала прекратить блокаду украинских городов

В резолюции подчеркивается, что блокада городов в Украине, в частности, города Мариуполя еще более усугубляет гуманитарную ситуацию для гражданского населения и затрудняет усилия по эвакуации. Генассамблея призвала прекратить блокаду украинских городов.

Два проекта

На рассмотрение делегатов Генассамблеи были представлены два проекта резолюции – соавторами одного, представленного Украиной, выступили более 90 стран мира, другой был выдвинут Южной Африкой.

Вслед за принятием резолюции, предложенной Украиной, делегация Южной Африки вынесла на голосование свой проект.

Постоянный представитель Украины Сергей Кислица возразил против голосования по южноафриканскому проекту, сказав, что он является зеркальной копией российского проекта, который в среду в Совбезе ООН кроме России поддержала лишь одна делегация. Тогда на голосование был вынесен вопрос стоит ли проводить голосование по проекту резолюции, представленному Южной Африкой. 67 государств при 50 "за" и 36 "воздержавшихся" проголосовали против того, чтобы южноафриканский проект выносился на голосование.

Таким образом предложенный Южной Африкой проект был снят с голосования.

Напомним, предыдущая встреча 11-й спецсессии Генассамблеи по Украине продолжалась три дня – с 28 февраля по 2 марта – и завершилась принятием резолюции "Агрессия против Украины", соавторами котрой выступили 96 государств. Ее поддержала 141 страна, 35 государств воздержались и пять делегаций – России, Беларуси, КНДР, Сирии и Эритреи – проголосовали против.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962018-genassambleya-oon-prinyala-rezolyutsiyu-po-ukraine/