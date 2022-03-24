Новые санкции после месяца войны. Кого включили в списки США и Британии и что им грозит

Олег Тиньков. Фото: Olga Maltseva/AFP/Getty Images

Спустя месяц с начала вторжения России в Украину США и Великобритания расширили санкции. В оба списка попал президент Сбербанка Герман Греф. В американском списке также оказались Госдума и ее депутаты, а в британском - банкир Олег Тиньков и менеджеры Сбербанка. Больше санкций, меньше санкций - уже неважно, считают аналитики.

В четверг сначала Великобритания опубликовала новый санкционный список, а вслед за ней это сделали и США.

В американском списке оказались 328 депутатов Госдумы, а также сама нижняя палата российского парламента. Ранее ЕС и Великобритания также вводили санкции против депутатов Госдумы. Дума "продолжает поддерживать путинское вторжение", "душить" свободу слова и ущемлять основные права граждан России", заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Она призвала ближайшее окружение президента Владимира Путина "прекратить и осудить эту хладнокровную войну".

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заявило, что Россия должна понести серьезные издержки ее незаконную и безосновательную войну против Украины и что оно включило в список "ключевых соучастников вторжения".

Сейчас США ввели санкции против нескольких десятков оборонных предприятий - например, завода "Вымпел".

В американском и британском списках оказался Греф. Он включен в SDN list (Specially designated nationals list). Это блокирующие санкции - замораживаются активы, с попавшими под них людьми и компаниями запрещается вести какие-либо дела и заключать сделки. Физлицам, попавшим в SDN, также запрещается въезд на территорию США.

Против самого Сбербанка США и ранее вводили санкции, но не такие жесткие, как против ВТБ, Совкомбанка и банка "Открытие". В первый же день вторжения, 24 февраля, Вашингтон ввел в отношении крупнейшего российского банка ограничения по корреспондентским и платежным счетам (correspondent and payable-through account sanctions), эти санкции блокирующими не являются.

В американский список также попали миллиардер Геннадий Тимченко, его жена и дочь, а также его компании и яхта, которую США связывают с ним. Под американские санкции попали и 17 членов членов правления Совкомбанка, ранее оказавшегося в санкционном листе, в том числе совладельцы банка Михаил Клюкин, Сергей и Дмитрий Хотимские и Михаил Кучмент.

Едва ли не важнее новых санкций против банков и их руководства то, что минфин США запретил любые транзакции с золотом российского ЦБ. Формально это не новые санкции, а разъяснение предыдущих, которые замораживали золотовалютные резервы Банка России. Их, как отмечало, например, издание Axios, можно было обойти, совершая сделки с золотом ЦБ через частные российские банки, которые не попали под санкции.

Теперь в разъяснениях минфина США говорится, что подсанкционными считаются "любые транзакции, вовлекающие золото" ЦБ. За участие в таких сделках иностранные лица и компании сами попадут под вторичные санкции.

Би-би-си рассказывает, кто с какими еще ограничениями теперь могут столкнуться попавшие под новые санкции.

Герман Греф, президент Сбербанка

Какие санкции ввели? Заморозка активов и запрет на поездки в Великобританию и США.

За что? Британцы не дают прямого обоснования санкций в отношении Грефа. Американцы же пишут, что Греф не только управляет крупнейшим российским финансовым институтом, но также управляет большим количеством компаний, которыми владеет "Сбер".

В пресс-релизе OFAC он назван близким соратником Путина.

Американцы напоминают, что Греф когда-то был советником президента России и занимал различные должности при нем (начиная с мэрии Петербурга), а в 2000-2007 годы был министром экономического развития.

Британцы уточняют, что цель санкций побудить Москву прекратить действия, дестабилизирующие Украину или угрожающие территориальной целостности, суверенитету или независимости страны.

Греф - президент и председатель правления Сбербанка ("Сбера"), санкции против которого Великобритания ввела еще 1 марта, заявив, что банк причастен к получению выгоды от российского правительства, которое владеет контрольным пакетом его акций. США также уже ввели санкции против "Сбера".

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка

Какие санкции ввели? Заморозка активов и запрет на поездки в Великобританию.

За что? В британские списки попали вслед за Грефом и несколько топ-менеджеров "Сбера". Как и в случае Грефа, прямого обоснования введения санкций минфин Британии не указал, сославшись на ранее введенные ограничения.

Еще до начала военных действий в Украине, 15 февраля, банк сообщил, что Хасис покинет правление банка с 1 июня 2022 года и станет президентом и председателем совета директоров создаваемого "Сбером" ecommerce-холдинга, а также продолжит сотрудничество с банком в качестве консультанта.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка

Какие санкции ввели? Заморозка активов и запрет на поездки в Великобританию.

За что? Минфин Британии опять же ссылается на ранее введенные санкции.

Олег Тиньков, основатель группы "Тинькофф"

Какие санкции ввели? Великобритания ввела против Тинькова санкции, которые ограничивают движение транспорта, связанного с ним. Пока заморозки активов или запрета на въезд в страну нет.

США пока санкции Олега Тинькова не вводили. Пока ни одна западная страна не ввела санкции и против банка "Тинькофф".

Судам, находящимся в собственности, контролируемым, зафрахтованным или эксплуатируемым физическим лицом, запрещено заходить в порты Великобритании. Аналогичный запрет касается связанных с фигурантом самолетов - им нельзя приземляться в Великобритании и пролетать над территорией страны. Они могут быть задержаны. Кроме того, запрещено регистрировать суда и самолеты в соответствующих реестрах, а их текущая регистрация может быть отменена.

Причина? Как отмечается в постановлении министерства финансов Британии, Тиньков - известный российский бизнесмен, который "был вовлечен в получение выгоды от правительства РФ и его поддержку" в качестве владельца и главы TCS Group Holding PLC и входящего в него банк "Тинькофф". Британское правительство считает, что эти две организации имеют стратегическое значение для правительства России.

В Tinkoff Group сообщили, что новые санкции затрагивают Тинькова как частное лицо и не окажут влияния на деятельность банка "Тинькофф". Там также напомнили, что бизнесмен не является контролирующим акционером группы или банка "Тинькофф" (он покинул пост председателя совета директоров группы в 2020 году), а также не является лицом, принимающим решения или оказывающим существенное влияние на компании группы.

После вторжения российских войск в Украину Тиньков против войны, заявив, в частности, что государства должны тратить деньги на лечение людей и научные исследования, а не на военные действия. Однако ранее предприниматель высказывался и в поддержку Путина, в том числе он говорил: "Я за Путина, я считаю, что его нужно сделать императором, потому что в этой стране никакая демократия никогда не приживется".

Анастасия Стогней, корреспондент Би-би-си

"Больше санкций, меньше санкций - уже в принципе неважно", - рассуждает в разговоре с Би-би-си на условиях анонимности старший аналитик брокера из топ-5 в России.

Он напоминает, что новые британские санкции разделены на две категории. Против банков - не только против Сбербанка, но и против Альфа-банка, Россельхозбанка, Газпромбанка и "СМП банка". И против их топ-менеджмента и акционеров.

Как эти санкции скажутся на стабильности банков?

Скорее всего, ничего серьезного не будет, считает собеседник Би-би-си: попавшие под санкции банки либо не ведут бизнес в Британии и не имеют там активов (как Россельхозбанк), либо связаны с этой страной опосредованно.

Персональные санкции - против Грефа и Тинькова - тоже не должны сказаться на банках, особенно в последнем случае, считает аналитик.

Как напоминают в самом банке, Тиньков не является лицом, принимающим решения в банке. Он перестал быть контролирующим акционером банка еще в январе 2021 года на фоне болезни. С тех пор банком руководит британец Оливер Хьюз. Так что персональные санкции ни на банке, ни на его клиентах не скажутся, заявляют в банке.

Скорее всего, такая же ситуация будет и с эффектом санкций против Грефа, потому что они "очень персональные". В тексте британских санкций сказано, что против него введены ограничения на поездки и заморозка активов (asset freeze, travel ban).

В тексте санкций США говорится, что все активы Грефа (и других попавших под санкции лиц) в США заблокированы и никакие сделки американцев с ними невозможны.

А что санкции значат для клиентов банков?

В Альфа-банке заявили, что банк приостанавливает расчеты с контрагентами в Великобритании (получается, если раньше держатель карты Альфа-банка мог переслать деньги на британский счет по SWIFT, то теперь не сможет). Также могут возникнуть сложности с конвертацией фунтов. В остальном банк будет работать как обычно, рассчитывают его сотрудники.

В Газпромбанке и "СМП банке" на этот вопрос Би-би-си пока не ответили, в Россельхозбанке говорят, что никак последствия не ожидают, "поскольку у банка нет активов в Великобритании".

Собеседник The Bell допускает, что эти банки также столкнутся с теми же ограничениями, что и Альфа-банк (сложности с конвертацией фунтов и платежами британским контрагентам). Другой вопрос, что для их клиентов все это, скорее всего, не очень актуально.

Иван Сечин, сын главы "Роснефти" Игоря Сечина

Какие санкции ввели? Заморозка активов и запрет на поездки в Великобританию.

За что? Минфин Британии ссылается на санкции, введенные в отношении России в 2019 году, цель которых - побудить Москву прекратить действия, дестабилизирующие Украину или угрожающие территориальной целостности, суверенитету или независимости страны.

Иван Сечин занимает должность первого заместителя директора департамента совместных проектов на шельфе "Роснефти". Его отец - главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин - считается человеком из ближайшего окружения Путина и находится под различными санкциями с 2014 года.

Полина Ковалева, предполагаемая приемная дочь Сергея Лаврова

Какие санкции ввели? Не указано. Санкции ввела Великобритания.

За что? Как отмечается в документе британского минфина, "существуют разумные основания подозревать, что Полина Ковалева связана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым посредством отношений с ним ее матери".

Сам Лавров, как указывает британское ведомство, являясь высокопоставленным членом российского правительства и одним из ключевых лиц, принимающих решения, "участвует в попытках России дестабилизировать ситуацию в Украине".

Как сообщали ранее СМИ, Ковалева может быть приемной дочерью Лаврова, который якобы долгое время состоит в отношениях с ее матерью Светланой Поляковой.

Соратники оппозиционера Алексея Навального, в частности, утверждали, что она живет в Лондоне и в 21 год купила там квартиру за 4,4 млн фунтов стерлингов (более 440 млн рублей по курсу на дату покупки). После начала вторжения России в Украину перед домом, где предположительно живет Ковалева в Лондоне, проходила антивоенная акция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962017-novye-sanktsii-posle-mesyatsa-voyny-kogo-vklyuchili-v-spiski-ssha-i-britanii-i-chto-im-grozit/