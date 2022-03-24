Великобритания выделит 25 млн фунтов и шесть тысяч оборонительных ракет украинской армии
Правительство Великобритании на официальном сайте сообщило о предоставлении Украине 25 млн фунтов стерлингов (почти 33 млн долларов США) и шести тысяч противотанковых и фугасных ракет.
Помимо этого Всемирной службе Би-би-си будет выделено 4,1 млн фунтов стерлингов (5,4 млн долларов США) в рамках борьбы с дезинформацией в России и Украине.
"Соединенное Королевство будет работать с нашими союзниками, чтобы усилить военную и экономическую поддержку Украине, укрепляя их оборону", - сказал Борис Джонсон.
Ранее Великобритания уже поставила четыре тысячи единиц противотанкового оружия украинской армии.
Правительство Великобритании также намерено поддерживать расследование Международным уголовным судом военных преступлений.
Ранее США выделили Украине противотанковые и противовоздушные системы Javelin и Stinger. Средства поступят из помощи в размере 13,6 млрд долларов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961892-velikobritaniya-vydelit-25-mln-funtov-i-shest-tysyach-oboronitelnyh-raket-ukrainskoy-armii/