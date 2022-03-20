Зеленский объявил о приостановлении работы нескольких партий в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе одного из последних публичных выступлений объявил о том, что в стране временно приостанавливается работа ряда оппозиционных политических партий.
Как пишет ТАСС со слов главы государства, Совет национальной безопасности Украины постановил, что в условиях полномасштабную войны было принято решение приостановить работу некоторых партий.
Список этих партий выглядит так:
- "Оппозиционная платформа - За жизнь";
- "Партия Шария";
- "Наши";
- "Оппозиционный блок";
- "Левая оппозиция";
- "Союз левых сил";
- "Держава";
- "Прогрессивная социалистическая партия Украины";
- "Социалистическая партия Украины";
- "Социалисты";
- "Блок Владимира Сальдо".
При этом указывается, что данные политические структуры якобы связаны с Россией.
Зеленский сказал, что ограничение на деятельность продлится до снятия режима военного положения в стране.
Президент подчеркнул, что Министерству юстиции Украины поручено "немедленно в установленном порядке" обеспечить прекращение деятельности указанных политических сил.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961625-zelenskiy-obyavil-o-priostanovlenii-raboty-neskolkih-partiy-v-ukraine/