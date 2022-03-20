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Зеленский объявил о приостановлении работы нескольких партий в Украине

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе одного из последних публичных выступлений объявил о том, что в стране временно приостанавливается работа ряда оппозиционных политических партий.

Как пишет ТАСС со слов главы государства, Совет национальной безопасности Украины постановил, что в условиях полномасштабную войны было принято решение приостановить работу некоторых партий.

Список этих партий выглядит так:

  • "Оппозиционная платформа - За жизнь";
  • "Партия Шария";
  • "Наши";
  • "Оппозиционный блок";
  • "Левая оппозиция";
  • "Союз левых сил";
  • "Держава";
  • "Прогрессивная социалистическая партия Украины";
  • "Социалистическая партия Украины";
  • "Социалисты";
  • "Блок Владимира Сальдо".

При этом указывается, что данные политические структуры якобы связаны с Россией.

Зеленский сказал, что ограничение на деятельность продлится до снятия режима военного положения в стране.

Президент подчеркнул, что Министерству юстиции Украины поручено "немедленно в установленном порядке" обеспечить прекращение деятельности указанных политических сил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961625-zelenskiy-obyavil-o-priostanovlenii-raboty-neskolkih-partiy-v-ukraine/

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