Зеленский объявил о приостановлении работы нескольких партий в Украине

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе одного из последних публичных выступлений объявил о том, что в стране временно приостанавливается работа ряда оппозиционных политических партий.

Как пишет ТАСС со слов главы государства, Совет национальной безопасности Украины постановил, что в условиях полномасштабную войны было принято решение приостановить работу некоторых партий.

Список этих партий выглядит так:

"Оппозиционная платформа - За жизнь";

"Партия Шария";

"Наши";

"Оппозиционный блок";

"Левая оппозиция";

"Союз левых сил";

"Держава";

"Прогрессивная социалистическая партия Украины";

"Социалистическая партия Украины";

"Социалисты";

"Блок Владимира Сальдо".

При этом указывается, что данные политические структуры якобы связаны с Россией.

Зеленский сказал, что ограничение на деятельность продлится до снятия режима военного положения в стране.

Президент подчеркнул, что Министерству юстиции Украины поручено "немедленно в установленном порядке" обеспечить прекращение деятельности указанных политических сил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961625-zelenskiy-obyavil-o-priostanovlenii-raboty-neskolkih-partiy-v-ukraine/