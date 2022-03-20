Финляндия вступит в НАТО в случае риска эскалации ситуации в Европе

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Президент Финляндии Саули Ниинисте во время интервью западному изданию заявил, что правительство страны рассматривает вариант вступления в НАТО.

Как пишет издание Financial Times, глава государства отметил, что подача заявки на вступление в НАТО - это риск дополнительной эскалации в Европе, если учесть ситуацию в Украине.

"Может показаться, что со вступлением в НАТО наши заботы закончатся. Но различные альтернативы включают в себя риски, которые мы должны признать. На данный момент основным риском является эскалация ситуации в Европе", - сказал он.

Тем не менее, для Финляндии на сегодняшний день вступление в НАТО - один из двух вариантов развития государства как члена ЕС. Второй вариант - углубленное партнерство со Швецией и Штатами в сфере обороны.

"Все эти альтернативы имеют то преимущество, что наша безопасность улучшится", - подчеркнул Ниинисте.

Как показал последний опрос общественного мнения в Финляндии, проведенный по заказу телекомпании Yle, 62% жителей страны выступают за вступление страны в НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961662-finlyandiya-vstupit-v-nato-v-sluchae-riska-eskalatsii-situatsii-v-evrope/