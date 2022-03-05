Финляндия готова обсудить вопрос о членстве в НАТО

Саули Ниинисте. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что они готовы обсудить членство в НАТО из-за ситуации в Украине, передает РИА Новости.

По его словам, ситуация в мире изменилась из-за военных действий в Украине, поэтому власти страны готовы к дискуссиям по вопросам вступления в НАТО.

"У нас изменившаяся ситуация как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые мы видим, что большинство выступает за, согласно опросам. Мы сейчас открыты к дискуссии по этому поводу с нашим парламентом", – заявил он.

Накануне премьер-министр Финляндии Санна Марин подчеркнула, что их страна готова подать заявку на вступление в НАТО, если встанет вопрос о национальной безопасности.

Ранее Ирландия, Австрия, Дания, Бельгия и Финляндия закрыли небо для российских самолетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959436-finlyandiya-gotova-obsudit-vopros-o-chlenstve-v-nato/