Лукашенко: Украина должна стать такой, как Беларусь

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

В интервью японскому телеканалу TBS Александр Лукашенко заявил, что Украина должна стать такой, как Беларусь, и высказал свое мнение по поводу возможного договора России и Украины.

Запись интервью президента Беларуси Александра Лукашенко японскому телеканалу TBS была опубликована на YouTube-канале "АТН: новости Беларуси и мира".

В разговоре белорусский президент сделал акцент на возможном мирном соглашении России и Украины. Японский журналист попросил подробнее рассказать о договоре, предложенном Россией Украине.

В ответ Лукашенко подчеркнул, что Украина должна стать похожей на Беларусь.

"Украина должна стать такой, как Беларусь. Она не должна быть плацдармом для нападения на Россию, она не должна иметь ядерное оружие и не должна угрожать России. Она не должна запрещать людям, которые живут в Украине, разговаривать на любом языке, там немало русских", – заявил президент Беларуси.

Он также отметил, что в стране никто не должен ущемлять чьих-либо прав.

"И ни в коем случае не должен расцветать там нацизм. Чтобы он не превратился в фашизм, который мы пережили в середине прошлого века", – подчеркнул он.

Тем не менее, Лукашенко отметил, что сейчас есть единственный шанс для урегулирования конфликта.

"Это сейчас Россия предлагает Украине договориться. Не договорится Украина с Россией – повторяю, подпишет акт о капитуляции.

Сейчас, возможно, тот момент, которого может не повториться, чтобы Украине достойно выйти из создавшегося положения. Момент. Если этот момент будет утрачен, он скорее всего больше не вернется, такой ситуации больше не будет.

Поэтому Украине надо цепляться за этот момент. И это будет выгодно и для Украины, и для России, и для Беларуси. Главное, мы сохраним тысячи и тысячи жизней, если мы пойдем сейчас на подписание договора", – подытожил глава Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961613-lukashenko-ukraina-dolzhna-stat-takoy-kak-belarus/