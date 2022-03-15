Япония обещала принятым беженцам из Украины годовую визу и разрешение на работу

Министр юстиции Японии Есихиса Фурукава. Фото: Kyodo News via Getty Images

Власти Японии заявили, что принятые ими беженцы из Украины получат годовую визу и разрешение на работу, передает агентство Kyodo.

Как сказал министр юстиции Японии Есихиса Фурукава, украинские беженцы, находящиеся в их стране, могут продлить краткосрочную визу, которая дается на три месяца, на год. Эта же виза позволит им устроиться на работу в Японии.

На такой шаг власти Японии пошли после того, как посол Украины в Японии Сергей Корсунский призвал правительство страны разрешить эвакуированным работать.

По данным Агентства иммиграционной службы Японии, страна приняла 29 украинцев.

Ранее Япония ввела персональные санкции против Путина и его окружения, затем ввела санкции против 17 депутатов и бизнесменов из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960745-yaponiya-obeschala-prinyatym-bezhentsam-iz-ukrainy-godovuyu-vizu-i-razreshenie-na-rabotu/