Макрон выдвинул свою кандидатуру на второй президентский срок

Эммануэль Макрон. Фото: Ivan Romano/Getty Images

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на грядущих президентских выборах. Об этом Макрон сообщил в открытом письме французам.

Как пишет РИА Новости, письмо Макрона было опубликовано во французских СМИ.

"Я прошу вашего доверия для нового мандата в качестве президента республики. Я являюсь кандидатом, чтобы выработать вместе с вами перед лицом вызовов века особый французский и европейский ответ", - цитирует издание французского лидера.

Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. До 4 марта кандидаты должны предоставить в Конституционный совет страны как минимум 500 подписей избранных должностных лиц в свою поддержку.

7 марта будет представлен окончательный список кандидатов на пост президента.

О своем желании баллотироваться на президентский пост ранее заявили лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентриской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго от партии "Социалисты".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959205-makron-vydvinul-svoyu-kandidaturu-na-vtoroy-prezidentskiy-srok/