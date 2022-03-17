Netflix покажет в США сериал с Зеленским в роли президента

Кадр из сериала "Слуга народа": twitter.com/netflix

Стриминговый сервис Netflix будет транслировать в США сериал "Слуга народа" с украинским президентом Владимиром Зеленским в главной роли.

На официальной странице компании в говорится, что они вернули в свою библиотеку сериал "Слуга народа" 2015 года, в котором главную роль сыграл Владимир Зеленский, президент Украины.

"Вы просили, и он вернулся! "Слуга народа" снова доступен на Netflix в США", – говорится в публикации.

Отмечается, что Зеленский играет роль школьного учителя, который неожиданно становится президентом после того, как видео, в котором он жалуется на коррупцию, внезапно оказывается вирусным.

Ранее компания Netflix заявила, что отредактирует номер телефона, который появляется в сериале "Игра в кальмара" из-за жалобы жительницы Южной Кореи, которой принадлежит этот номер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/movies/1961184-netflix-pokazhet-v-ssha-serial-s-zelenskim-v-roli-prezidenta/