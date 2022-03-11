Зеленский опроверг разработку химического оружия в Украине

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на территории их страны не разрабатывается химическое и иное оружие массового поражения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что химическое или любое другое оружие массового поражения в Украине не разрабатывали.

"Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле не разрабатывали. Весь мир это знает. И если Россия сделает что-то подобное против нас – получит жесточайший санкционный ответ", – сообщил он в своем Telegram-канале.

По его словам, большинство лабораторий в Украине остались с советских времен и занимаются обычной наукой, но не военными технологиями.

Напомним, на прошлой неделе официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что они предоставят анализ документов о программе создания компонентов биологического оружия на Украине, пишет РИА Новости.

"Часть из них, в частности, указание Минздрава Украины об уничтожении патогенов и акты уничтожения в полтавской и харьковской биолабораториях, мы публикуем прямо сейчас", – сказал Конашенков.

По словам генерала, от сотрудников украинских биолабораторий была получена информация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

Затем начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что в Украине сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона, которые можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические.

Украиной в рамках так называемой программы по снижению биологической исследовательские и санитарно-эпидемиологические, сообщают "Известия".

После чего китайские СМИ опубликовали материал, в котором призвали США рассказать о своих лабораториях в Украине.

По словам редакторов китайского издания China Daily, США пытаются обвинить Россию в том, что она обвинениями в создании химического оружия пытается оправдать свои действия в Украине.

"Однако рвение, с которым США это доказывают, вызывают у людей вопросы: почему они так сильно хотят отвлечь внимание общественности от лабораторий на Украине, которые являются лишь верхушкой айсберга из 336 биолабораторий, контролируемых США по всему миру. Тем более, что США препятствуют попыткам ООН создать систему взаимного контроля в рамках Конвенции о биологическом оружии, отказываясь присоединиться к ней", – говорится в материале.

Авторы статьи подчеркнули, что США должны доказать, что их биологические лаборатории не несут угрозы безопасности, но и рассказать о предназначении этих лабораторий в Украине.

В свою очередь директор национальной разведки США Эврил Хэйнс заявила, что у Украины нет биологического и ядерного оружия, а Соединенные Штаты оказывали помощь лишь в контексте биозащиты, передает Los Angeles Times.

"Мы не считаем, что Украина стремится к биологическому оружию или ядерному оружию, которые, по сути, были частью пропаганды, которую распространяет Россия", — сказал она.

Официальные лица США также предупредили, что такие заявления часто используются Россией в качестве оправдания применения биологического оружия.

"Теперь, когда Россия сделала эти ложные заявления, а Китай, похоже, поддержал эту пропаганду, мы все должны быть начеку, сейчас появилась возможность, что Россия применит химическое или биологическое оружие в Украине", — написала в Twitter пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960167-zelenskiy-oproverg-razrabotku-himicheskogo-oruzhiya-v-ukraine/