Светлана Лобода ответила на слухи о смене украинского гражданства

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficia

Певица Светлана Лобода ответила на слухи о том, что она отказалась от украинского паспорта и стала гражданкой Мальты. Артистка заявила, что у нее всегда было, есть и будет только одно гражданство - украинское, передает NUR.KZ.

Ряд СМИ написал о том, что Лобода стала гражданкой Мальты. В своем Instagram музыкальная исполнительница опровергла эту информацию.

"У меня одно гражданство. Было есть и будет. И оно украинское!" - заявила Светлана, продемонстрировав разворот своего паспорта.

Певица также рассказала, чем занималась в последнее время

"Не было времени отвечать на всякую ерунду. Каждый выбирает свой путь - одни сеют травлю и агрессию, другие стремятся быть полезными и нужными. Я выбираю второй. За 21 день мы сумели вывезти более 90 семей, среди них дети, бабушки, мамы. Расселили и помогли с продовольствием на ближайшие недели.

Круглосуточно решаем проблемы с документами. Доставляем гуманитарную помощь везде, где есть доступ. Я делаю все, что в моих силах, чтобы помогать каждую минуту, каждому человеку, которого еще можно спасти. И я буду делать это, пока хватит моих сил!" - пообещала Лобода.

Она поблагодарила тех, кто был рядом с ней в это время.

"Спасибо людям, которые рядом со мной - оказалось, что я живу среди настоящих героев! И сегодня я призываю всех моих подписчиков слушать только свое сердце и максимально оказывать помощь тем, кто сейчас находится в критической ситуации!" - написала певица.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1961382-svetlana-loboda-otvetila-na-sluhi-o-smene-ukrainskogo-grazhdanstva/