США будут платить за информацию о незаконных активах российских олигархов

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Страны ЕС, Великобритания, Австралия, Канада и Соединенные Штаты решили объединиться, чтобы создать опергруппу, которая будет направлена на поиск незаконных активов российских олигархов. Об этом сообщается на официальном сайте министерства финансов США.

Кроме того, министерство юстиции и министерство финансов США обязались использовать свои полномочия для сбора и обмена информацией об активах российских олигархов для принятия конкретных мер. Это санкции, замораживание активов, конфискация преступного имущества и даже уголовное преследование.

В сообщении утверждается, что сотрудничество американского правительства и зарубежных партнеров уже принесло заметные успехи. К примеру, это уже привело к конфискации судов попавших под санкции бизнесменов.

"Мы уже работаем с нашими международными партнерами над замораживанием и конфискацией имущества, принадлежащего российским олигархам, находящимся под санкциями по всему миру", - заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.

Работа в этом направлении будет продолжаться.

Между тем для расширения сотрудничества и обмена разведданными к делу также подключили сеть министерства финансов по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Вдобавок будет создана платформа, которая предлагает обычным гражданам вознаграждение за информацию, которая может привести к аресту, ограничению или конфискации активов, связанных с преступной деятельностью членов иностранного правительства, включая российское.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961183-ssha-budut-platit-za-informatsiyu-o-nezakonnyh-aktivah-rossiyskih-oligarhov/