На украинском канале показали фейковый призыв Зеленского сложить оружие (видео)

Кадр со взломанной бегущей строкой. Кадр из видео: t.me/stranaua

16 марта в эфире украинского телеканала появилась бегущая строка, в которой якобы президент Зеленский призывает украинских военных сложить оружие. Позже руководство канала заявило, что эфир был взломан, опроверг эти заявления и сам Зеленский.

В момент трансляции Всеукраинского информационного марафона на телеканал "Украина 24" была совершена хакерская атака, сообщает издание Страна.ua.

По данным журналистов, в тексте бегущей строки было размещено фейковое обращение Зеленского к украинским военным, в котором он якобы призвал сложить оружие и вернуться к семьям.

"Дорогие украинцы! Уважаемые защитники! Быть президентом оказалось не так уж легко. Я вынужден принимать сложные решения. Сначала я решил вернуть Донбасс. Пришло время посмотреть (правде) в глаза.

Не вышло. Стало только хуже. Значительно хуже. Больше нет никакого завтра, во всяком случае у меня, и теперь я принимаю решение попрощаться с вами.

Я советую вам сложить оружие и вернуться к своим семьям. На этой войне не стоит умирать. Я советую вам жить, и я собираюсь сделать то же самое", – говорилось в тексте, появившемся в бегущей строке.

Вскоре телеканал "Украина 24" заявил о взломе своего эфира.

"Бегущую строчку телеканала "Украина 24" сломали вражеские хакеры и транслируют сообщения Зеленского о якобы "капитуляции". Друзья, мы не раз об этом предупреждали. Это фейк! Никто сдаваться не собирается. Тем более, в условиях, когда армия РФ терпит поражение в боях с украинской армией", – говорилось в сообщении телеканала.

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал это событие на своей странице в Facebook, назвав его "детской провокацией", сообщает РБК Украина.

"Что касается последней детской провокации о том, что я якобы предлагаю сложить оружие. Я могу предлагать сложить оружие только военным Российской Федерации и возвращаться домой. А мы уже дома, мы защищаем свою землю, детей и семьи", – высказался Зеленский.

Он также подчеркнул, что украинская армия не сложит оружие до самой победы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961107-na-ukrainskom-kanale-pokazali-feykovyy-prizyv-zelenskogo-slozhit-oruzhie/