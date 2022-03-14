Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов

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Социальная сеть Instagram была официально внесена в реестр запрещенных сайтов в России, передает РБК.

Ранее по требованию Генпрокуратуры России, Роскомнадзор 11 марта начал процедуру ограничения доступа к Instagram на территории страны.

С полуночи 14 марта соцсеть была полностью заблокирована в России. Но при этом жители некоторых регионов начали жаловаться на проблемы с доступом еще в воскресенье днем.

Напомним, компания Meta, которой принадлежит соцсеть, несколько дней назад решила не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских солдат в Instagram. Об этом рассказали СМИ со ссылкой на источник.

На что депутат Госдумы Хинштейн сообщил, что если эта информация подтвердится, платформа будет заблокирована.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1960584-roskomnadzor-ofitsialno-vnes-instagram-v-reestr-zapreschennyh-saytov/