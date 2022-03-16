Байден посетит саммит НАТО и ЕС в конце марта

Джо Байден. Фото: Pool/Getty Images

Белый дом официально подтвердил на своем сайте, что Байден посетит Брюссель в конце марта, чтобы принять участие в саммите НАТО и ЕС.

"Президент Байден присоединится к внеочередному саммиту НАТО 24 марта, чтобы обсудить текущие усилия по сдерживанию и обороне в ответ на неспровоцированное и неоправданное нападение России на Украину, а также подтвердить нашу непоколебимую приверженность нашим союзникам по НАТО", - гласит заявление пресс-секретаря Джен Псаки.

Байден, согласно сообщению, также посетит саммит Европейского совета. На мероприятии будут обсуждать проблемы, связанные с войной в Украине, включая выделение гуманитарной помощи пострадавшим.

Сегодня, как пишут в СМИ, Байден должен объявить о выделении Украине военной помощи в размере более миллиарда долларов. А Зеленский выступить в Конгрессе США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961027-bayden-posetit-sammit-nato-i-es-v-kontse-marta/