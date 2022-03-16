Зеленский выступит в Конгрессе США

Владимир Зеленский. Фото: Emin Sansar/Anadolu Agency via Getty Images

Президент Украины Зеленский сообщил, что будет выступать в Конгрессе Соединенных Штатов в среду, 16 марта, передает Украинская Правда со ссылкой на видеообращение украинского лидера.

Зеленский поблагодарил американского президента за выделенную финансовую помощь в размере 13,6 млрд долларов.

"В среду запланировано мое выступление в Конгрессе Соединенных Штатов. Важное событие. Сегодня я хочу выразить благодарность Президенту Байдену и всем друзьям Украины в Соединенных Штатах за новый пакет поддержки нашего государства, наших людей на 13,6 миллиарда долларов", - сказал президент Украины.

Напомним, на минувшей встрече Joint Expeditionary Force с лидерами стран Зеленский высказался о перспективах вступления Украины в НАТО.

А в новом видеообращении украинский президент рассказал о переговорном процессе с Россией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960978-zelenskiy-vystupit-v-kongresse-ssha/