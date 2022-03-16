"Они нам очень сильно помогают": Зеленский о встрече в Киеве с премьерами Чехии, Словении и Польши

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский после встречи в Киеве с премьер-министрами Чехии, Словении и Польши поблагодарил их за помощь Украине.

На странице Зеленского в Facebook опубликовано видео, в котором президент Украины рассказывает о том, как прошла его встреча с премьерами Чехии, Польши и Словении.

"Они нам очень сильно помогают. Прежде всего это сильная позиция, что в такое время, когда много амбассадоров уехали из Украины из-за полномасштабного вторжения РФ, эти люди, лидеры своих прекрасных независимых европейских государств, ничего не боятся. Они больше боятся за нашу судьбу", – сказал Зеленский.

По словам украинского президента, он доверяет лидерам этих стран касательно гарантии безопасности Украины и ее будущего в ЕС.

"Мы знаем на 100%, все, что мы обговариваем, оно действительно дойдет до позитивной цели для нашей страны", – добавил глава Украины.

Ранее Владимир Зеленский высказался о текущей ситуации в переговорном процессе между Украиной и Россией. По его словам, "позиции звучат реалистичнее".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960980-oni-nam-ochen-silno-pomogayut-zelenskiy-o-vstreche-v-kieve-s-premerami-chehii-slovenii-i-polshi/