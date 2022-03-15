Россия приняла решение о выходе из Совета Европы

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Решение о выходе России из Совета Европы принято, соответствующее письмо главы МИД Сергея Лаврова передано генсеку СЕ.

Такую новость сообщил вице-спикер Госдумы, глава делегации России в Парламентской ассамблее СЕ Петр Толстой в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что "Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение".

По словам вице-спикера Госдумы, "решение о выходе было принято в разгар очередной антироссийской дискуссии в ПАСЕ, итогом которой может стать очередная лживая русофобская резолюция, основанная на домыслах, не имеющих никакого отношения к реальности".

Толстой добавил, что Россия не планирует выплачивать в 2022 году ежегодный взнос в Совет Европы.

"В связи с беспрецедентным политическим и санкционным давлением на нашу страну Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию", – написал он.

По его словам, вся ответственность за разрыв диалога Москвы с Советом Европы "лежит на странах НАТО, которые все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок" на Россию.

Напомним, 10 марта МИД РФ объявил, что Россия не намерена больше участвовать в деятельности СЕ, так как "недружественные страны Евросоюза и НАТО продолжают линию на разрушение" организации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960893-rossiya-prinyala-reshenie-o-vyhode-iz-soveta-evropy/