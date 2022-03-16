Fox News сообщил о смерти украинской журналистки в результате обстрела под Киевом

Александра Кувшинова. Фото: instagram.com/sotrue.voice

Вместе с оператором Fox News Пьером Закржевски в Горенке под Киевом погибла украинская журналистка Александра Кувшинова, которая консультировала команду, сообщает телеканал.

"Украинская журналистка Александра Кувшинова, которая работала консультантом для Fox News на местности ... погибла в понедельник вместе с оператором Fox News Пьером Закржевски, когда их автомобиль попал под обстрел. Ей было 24 года", – говорится в публикации Fox News.

Отмечается, что журналистка помогала команде телеканала ориентироваться в Киеве и его окрестностях, собирать информацию и общаться с источниками.

"Она была невероятно талантлива и провела недели, работая со всей нашей командой круглосуточно, чтобы убедиться, что мир знает, что происходит в ее стране", – говорится в материале.

Ранее сообщалось, что ветеран-оператор Fox News Пьер Закшевский скончался после того, как его автомобиль был поражен снарядом в Горенке под Киевом. Вместе с оператором в машине находился журналист Бенджамин Холл. Он был ранен и сейчас находится в больнице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960914-fox-news-soobschil-o-smerti-ukrainskoy-zhurnalistki-v-rezultate-obstrela-pod-kievom/