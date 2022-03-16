"Позиции звучат реалистичнее": Зеленский о переговорах России и Украины

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением. Видео опубликовано в официальном Telegram украинского лидера.

В ходе обращения он высказался о текущей ситуации в переговорном процессе между Украиной и Россией. Он надеется на решения в пользу Киева

"Встречи продолжаются, как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее. Но еще нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины", - заявил Зеленский.

Также президент Украины вновь обратился к россиянам.

"Граждане России! Каждый из вас, кто имеет доступ к правдивой информации, уже мог осознать, чем закончится эта война для вашей страны. Позором и бедностью. Многолетней изоляцией. Очень жестокой репрессивной системой, которая будет относиться к гражданам России точно так же бесчеловечно, как к украинцам относились вы, оккупанты. От ваших действий зависит, что будет дальше", - сказал Зеленский.

Еще украинский лидер обратился к российским чиновникам, которых предупредил о последствиях, если они не выступят против войны.

"Если вы останетесь на должностях, если вы не выступите против войны, международное сообщество лишит вас всего. Всего, что вы заработали за долгие годы. Этим уже занимаются", - отметил политик.

Накануне Зеленский выступил на встрече лидеров Joint Expeditionary Force. Политик в ходе встречи признал, что Украине не войти в НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960911-pozitsii-zvuchat-realistichnee-zelenskiy-o-peregovorah-rossii-i-ukrainy/