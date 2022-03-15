Оператор Fox News погиб в результате обстрела под Киевом
Фотограф Пьер Закшевский погиб в результате обстрела в Горенке под Киевом. В фургон, в котором ехали журналист и оператор телеканала Fox News, попал снаряд.
Ветеран-оператор Fox News Пьер Закшевский скончался после того, как его автомобиль был поражен снарядом в Горенке под Киевом в понедельник, 14 марта. Об этом сообщила генеральный директор Fox News Media Сюзанна Скотт на сайте телеканала.
Вместе с оператором в машине находился журналист Бенджамин Холл. Он был ранен и, по данным источника, сейчас находится в больнице.
"Пьер был фотографом зон боевых действий, который освещал для Fox News почти все международные истории от Ирака до Афганистана и Сирии за время своего долгого пребывания у нас", – добавила Сюзанна Скотт.
Руководство телеканала выразило соболезнования жене погибшего оператора и его семье.
Ранее сообщалось, что американский журналист Брент Рено погиб в Украине.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960896-operator-fox-news-pogib-v-rezultate-obstrela-pod-kievom/