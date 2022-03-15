Россия ввела персональные санкции против Байдена, Блинкена и Псаки
Ответные санкции против высших должностных лиц США ввели в России. В список попали президент страны Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и некоторые другие. Текст заявления был опубликован на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.
"В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта сего года в российский "стоп-лист" включаются на основе взаимности президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей", – сообщается на сайте МИД России.
Отмечается, что такой шаг был предпринят как встречная реакция на введенные американской стороной санкции. В ведомстве сообщили, что подобные меры стали "неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней Администрацией США".
При этом, в российском МИДе подчеркнули, что отказываться от поддержания официальных связей с американскими представителями не планируется, если это будет отвечать интересам России.
В полный список лиц, вошедших в российский "стоп-лист", попали:
- Джозеф Байден;
- Энтони Блинкен;
- Ллойд Остин;
- Марк Милли;
- Джейкоб Салливан – помощник президента США по национальной безопасности;
- Уильям Бернс – директор ЦРУ;
- Дженнифер Псаки – пресс-секретарь Белого дома;
- Далип Сингх – заместитель помощника президента США по национальной безопасности;
- Саманта Пауэр – директор Агентства по международному развитию;
- Хантер Байден – сын президента США;
- Хиллари Клинтон – бывший кандидат в президенты США;
- Адевейл Адейемо – первый заместитель министра финансов;
- Рета Джо Льюис – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.
Также в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что в ближайшее время будет объявлено о расширении санкционного перечня за счет включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и некоторых медийных персон.
Кроме того, подобные санкции были введены и в отношении высшего руководства Канады. В этот список вошли премьер-министр страны Джастин Трюдо, министры иностранных дел и национальной обороны, а также большинство депутатов Палаты общин канадского Парламента.
В полный список попали более трехсот представителей Канады.
Ранее стало известно, что было принято решение о выходе России из Совета Европы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960892-rossiya-vvela-personalnye-sanktsii-protiv-baydena-blinkena-i-psaki/