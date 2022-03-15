Россия ввела персональные санкции против Байдена, Блинкена и Псаки

Джо Байден. Фото: Win McNamee/Getty Images

Ответные санкции против высших должностных лиц США ввели в России. В список попали президент страны Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и некоторые другие. Текст заявления был опубликован на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

"В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта сего года в российский "стоп-лист" включаются на основе взаимности президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей", – сообщается на сайте МИД России.

Отмечается, что такой шаг был предпринят как встречная реакция на введенные американской стороной санкции. В ведомстве сообщили, что подобные меры стали "неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней Администрацией США".

При этом, в российском МИДе подчеркнули, что отказываться от поддержания официальных связей с американскими представителями не планируется, если это будет отвечать интересам России.

В полный список лиц, вошедших в российский "стоп-лист", попали:

Джозеф Байден;

Энтони Блинкен;

Ллойд Остин;

Марк Милли;

Джейкоб Салливан – помощник президента США по национальной безопасности;

Уильям Бернс – директор ЦРУ;

Дженнифер Псаки – пресс-секретарь Белого дома;

Далип Сингх – заместитель помощника президента США по национальной безопасности;

Саманта Пауэр – директор Агентства по международному развитию;

Хантер Байден – сын президента США;

Хиллари Клинтон – бывший кандидат в президенты США;

Адевейл Адейемо – первый заместитель министра финансов;

Рета Джо Льюис – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.

Также в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что в ближайшее время будет объявлено о расширении санкционного перечня за счет включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и некоторых медийных персон.

Кроме того, подобные санкции были введены и в отношении высшего руководства Канады. В этот список вошли премьер-министр страны Джастин Трюдо, министры иностранных дел и национальной обороны, а также большинство депутатов Палаты общин канадского Парламента.

В полный список попали более трехсот представителей Канады.

Ранее стало известно, что было принято решение о выходе России из Совета Европы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960892-rossiya-vvela-personalnye-sanktsii-protiv-baydena-blinkena-i-psaki/