Комендантский час введут в Киеве почти на двое суток

Мэр Киева Виталий Кличко. Кадр из видео: YouTube/Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе будет введен строгий комендантский час, который завершится, по плану, к утру четверга, передает УНИАН.

Жителей украинской столицы призвали подготовиться к почти двухдневному пребыванию дома.

За это время киевлянам нельзя будет передвигаться по городу без специальных пропусков.

"С 20:00 (00:00 часов 16 марта по Нур-Султану) 15 марта до 7:00 (11:00 часов по Нур-Султану) 17 марта - комендантский час в Киеве. Сегодня - сложный и опасный момент. По решению военного командования, с сегодняшнего дня - 15 марта, с 20:00 - в Киеве вводится комендантский час. Запрет передвижения по городу без спецпропусков. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия. Комендантский час будет действовать до 7:00 утра 17 марта", - отметил Кличко.

По сигналу тревоги все должны будут направляться в укрытия.

Ранее Зеленский предложил продлить военное положение в стране еще на 30 дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960837-komendantskiy-chas-vvedut-v-kieve-pochti-na-dvoe-sutok/