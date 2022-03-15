"Просидели в убежище 12 дней": вернувшиеся из Украины казахстанцы рассказали о пути домой (фото)

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пятый репатриационный рейс прибыл из Украины в Казахстан. В Алматы прилетели еще порядка 90 человек, эвакуированных из зоны военных действий. Среди них и граждане Украины, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, сегодняшним рейсом прибыли 32 гражданина Украины, 56 казахстанцев и один гражданин Польши. Самолет уже традиционно прилетел из польского Катовице. Накануне этот же самолет увез гуманитарную помощь для Украины.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанец Александр уехал в Украину в 2015 году.

"Я сам из Луганской области, там отец и сестра. В данный момент был в Киеве, мне пришлось уехать во Львов и потом сюда. Я был там 7 лет по работе. Мне отец сразу сказал уезжать.

Народ страдает, никому эта война не нужна. Километрах в 15 от меня были взрывы. Я стоя ехал 11 часов из Киева до Львова на электричке, потом вокзал, поезд, 7 часов стоя, и дальше тоже. Работать теперь буду в Казахстане", - рассказал мужчина.

Еще один пассажир - уроженец Казахстана, гражданин Украины.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Я - президент Федерации кикбоксинга, заслуженный тренер Украины. Я живу там с 80-х годов, когда уехали с родителями. Спасибо моим одноклассникам, которые собрали деньги и помогли мне приехать", - рассказал Николай.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Татьяна Митус живет в Киеве уже 20 лет. Женщина приехала в Алматы с мамой, долго не решаясь выехать из Украины.

"Нас встречали везде, провожали, кормили. Мы раньше не могли выехать - мама была после операции в тяжелом состоянии. Потом мы поняли, что уже последний рейс эвакуационный, и решили выбираться. Нам попадались хорошие люди. Но на самом деле, там ад. Много было людей из горячих точек.

Из Киева во Львов ехали несколько часов, потом пошло гладко - нас встретили возле консульства, мы пересекли границу по зеленому коридору. В самолете еще были дети", - рассказывает она.

Татьяна поделилась воспоминаниями о пережитом в Украине.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"В бомбоубежище мы просидели 12 дней. Из дома, в котором мы жили, выехали жильцы 50 квартир. Мы думали, что все быстро нормализуется, не переживали. Но моя дочь живет во Франции, мы смотрели все, сопоставляли новости и поняли, что пора уезжать.

Мы спали под вой сирен и уже адаптировались. Когда мы ехали на поезде, были взрывы, ехали с выключенным светом по сельским путям запасной железной дороги. Не знали, что будет. И когда мы приехали во Львов, утром подъехали к консульству и узнали, что под Львовом взорвали полигон", - говорит женщина.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Еще одна казахстанка, Людмила, приехала в нашу страну с детьми, которые родились в Украине и никогда не были в Казахстане.

"Мы живем в Киеве. 24 февраля начались военные действия, нам пришлось покинуть Киев, мы перебрались к родственникам в другой город, пробыли там две недели, я обратилась в посольство Казахстана и нас забрали. У меня там остались мама, бабушка, супруг, свекровь.

Мужчин оттуда не выпускают, также мы были далеко от остальной семьи, потому нам пришлось уехать", - поделилась Людмила.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960844-my-prosideli-v-ubezhische-12-dney-vernuvshiesya-iz-ukrainy-kazahstantsy-rasskazali-o-puti-domoy-foto/