В офисе Зеленского назвали возможные сроки заключения соглашения с Россией

Алексей Арестович. Фото: facebook.com/alexey.arestovich

По мнению советника руководителя офиса украинского президента Алексея Арестовича, соглашение между Украиной и Россией будет заключено не позднее мая.

"Могу сказать так – я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. Или в ближайшее время договоримся – неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда", – сказал Арестович в интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возобновятся 15 марта после того, как была взята техническая пауза.

Кроме того, Зеленский предложил продлить военное положение в Украине еще на 30 дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960788-v-ofise-zelenskogo-nazvali-vozmozhnye-sroki-zaklyucheniya-soglasheniya-s-rossiey/