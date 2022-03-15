На фоне сообщений об атаках на украинские АЭС в мире резко вырос спрос на таблетки от радиоактивного облучения

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В связи с недавними атаками на украинские атомные электростанции в мире вырос спрос на таблетки йодида калия, которые применяются в случае радиоактивного облучения, передает CNN.

Спрос начал усиливаться, когда появились сообщения о том, что российские войска взяли под контроль Чернобыльскую АЭС.

По словам вице-президента по продажам и маркетингу производителя таблеток йодида калия Anbex Троя Джонса, исторически сложилось так, что люди начинают скупать эти препараты, когда существует угроза ядерных осадков.

Как говорит Джонс, они столкнулись с огромным наплывом заказов от различных учреждений, правительств по всему миру с середины февраля. И за несколько дней продали столько, сколько обычно удается продать за полгода.

"Большой тираж наблюдался с 23 по 28 февраля. Мы распродали все, что у нас было. Хотя запасы пополняются еженедельно, они так же быстро раскупаются. За последние пять дней мы, вероятно, продали столько, сколько обычно у нас уходит на полгода", - сказал Джонс.

При этом в интернет-магазинах частные лица продают таблетки йодида калия за увеличенную в несколько раз цену.

Специалисты утверждают, что сам по себе йодид калия не вреден для организма. Но его преизбыток может негативно повлиять на щитовидную железу, вызвав болезни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1960733-na-fone-soobscheniy-ob-atakah-na-ukrainskie-aes-v-mire-rezko-vyros-spros-na-tabletki-ot-radioaktivnogo-oblucheniya/