Зеленский предложил продлить военное положение в Украине еще на 30 дней

Владимир Зеленский. Кадр из видео: Владимир Зеленский/Telegram

Верховная Рада опубликовала в официальном Telegram сообщение, что президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить военное положение в стране еще на 30 дней с 26 марта.

"В Верховную Раду Украины поступил проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине", - говорится в сообщении.

Военное положение на территории Украины было введено Зеленским 24 февраля. Срок истекает 26 марта в 05:30 утра.

Тем временем Япония ввела санкции против 17 российских депутатов и бизнесменов.

Также Госдепартаментом США были наложены ограничения против 11 высокопоставленных лиц оборонного сектора России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960727-zelenskiy-predlozhil-prodlit-voennoe-polozhenie-v-ukraine-esche-na-30-dney/