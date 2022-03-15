Когда возобновятся переговоры России и Украины, рассказал Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем официальном Telegram-канале о ходе переговоров между Россией и Украиной. Он также назвал время, когда переговоры должны возобновиться после недавней паузы.

По словам главы государства, переговорный процесс должен возобновиться уже сегодня.

"Завершить эту войну скорейшим образом и честным миром. Над этим работала и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили, но посмотрим немного. Продолжат завтра", - написал президент.

Также отмечается, что украинская сторона ожидает достижения и подписания мирного соглашения между РФ и Украиной в течение 1-2 недель, в крайнем случае - в мае.

Напомним, вчера в офисе Зеленского заявляли, что переговоры Украины и России идут в режиме "нон-стоп". В тот же день советник украинского лидера опубликовал фотографии из помещения, где шли переговоры.

Вечером того же дня стало известно, что в переговорном процессе была взята техническая пауза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960703-kogda-vozobnovyatsya-peregovory-rossii-i-ukrainy-rasskazal-zelenskiy/