"Никаких проверок для бизнеса": Зеленский объявил о начале налоговой реформы в Украине

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Украинский президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook анонсировал налоговую реформу в Украине. Он заявил, что в стране отменяются все проверки бизнеса и вводится добровольная уплата налога.

По словам Зеленского, кабинет министров Украины уже согласовал пакет решений для поддержания экономики страны.

"Максимальная дерегуляция бизнеса. Отменяем все проверки для всех бизнесов, чтобы все работали нормально, чтобы города оживали, чтобы всюду, где нет боевых действий, продолжалась жизнь", – сказал президент Украины.

Согласно заявлению Зеленского, налоговая реформа Украины включает отмену НДС и налога на прибыль, вместо них вводится ставка 2% от оборота и упрощенный учет. Для первой и второй группы индивидуальных предпринимателей вводится добровольная оплата единого налога.

"То есть, если можете – платите. Если нет – нет", – уточнил глава Украины.

Он добавил, что это только первый этап налоговой реформы в их стране.

Ранее Зеленский рассказал, когда возобновятся переговоры России и Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960723-nikakih-proverok-dlya-biznesa-zelenskiy-obyavil-o-nachale-nalogovoy-reformy-v-ukraine/