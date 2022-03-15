Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 отказались от продажи игры на территории России

Иллюстративное фото: instagram.com/stalker2_thegame/

Студия GSC Game World отказалась от продажи игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на территории России. Об этом компания сообщила на официальной странице во "ВКонтакте".

Как отметили представители студии, они больше не принимают предзаказы на S.T.A.L.K.E.R. 2 от российских пользователей. Получить игру смогут лишь те, кто купил цифровую версию ранее. Физические издания не будут поставляться в Россию, даже те, за которые уже была внесена оплата. GSC Game World рекомендует покупателям вернуть средства, обратившись в магазины, где они оформили покупку.

"Нам не жаль терять ту часть комьюнити, которое поддерживает войну с Украиной. Мы знаем, что есть люди, которые осознают происходящее и поддерживают Украину в этой войне. И вы также столкнетесь с невозможностью покупки. Разделение невозможно", – говорится в публикации.

Ранее разработчик компьютерных игр Electronic Arts временно прекратил продажи в России и Беларуси из-за военной ситуации в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1960730-sozdateli-stalker-2-otkazalis-ot-prodazhi-igry-na-territorii-rossii/