YouTube заблокировал канал шоу "Вечерний Ургант"
Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт "Вечернего Урганта", так как он принадлежит "Первому каналу", передает Ura.ru.
На канал программы не получается зайти даже через сервис VPN.
"Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране", – появляется надпись при попытке открыть аккаунт шоу как в России, так и в Казахстане.
Отмечается, что выпуски "Вечернего Урганта" доступны на сайте "Первого канала".
Ранее стало известно, что YouTube начал по всему миру блокировать доступ к каналам российских СМИ, финансируемых государством. Самый популярный в мире видеохостинг, принадлежащий компании Alphabet Inc. Google, заявил, что "вторжение России в Украину" теперь подпадает под действие его политики против насильственных действий.
А в Беларуси материалы YouTube-канала "вДудь" признаны экстремистскими на территории страны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1960492-youtube-zablokiroval-kanal-shou-vecherniy-urgant/