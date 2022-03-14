Шоу "Вечерний Ургант". Фото: instagram.com/urgantcom

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт "Вечернего Урганта", так как он принадлежит "Первому каналу", передает Ura.ru.

На канал программы не получается зайти даже через сервис VPN.

"Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране", – появляется надпись при попытке открыть аккаунт шоу как в России, так и в Казахстане.

YouTube заблокировал канал шоу "Вечерний Ургант". Фото: скриншот NUR.KZ

Отмечается, что выпуски "Вечернего Урганта" доступны на сайте "Первого канала".

Ранее стало известно, что YouTube начал по всему миру блокировать доступ к каналам российских СМИ, финансируемых государством. Самый популярный в мире видеохостинг, принадлежащий компании Alphabet Inc. Google, заявил, что "вторжение России в Украину" теперь подпадает под действие его политики против насильственных действий.

А в Беларуси материалы YouTube-канала "вДудь" признаны экстремистскими на территории страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1960492-youtube-zablokiroval-kanal-shou-vecherniy-urgant/