Советник главы офиса Зеленского опубликовал фото с очередных переговоров с Россией

Переговоры России и Украины. Фото: Twitter/Михайло Подоляк

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк опубликовал в Twitter фотографию с украинско-российских переговоров, которые проходят в онлайн-формате.

"Стороны активно высказывают уточненные позиции. Разговор продолжается, но тяжело. Причина разлада - слишком разные политические системы", - написал Подоляк.

Также Подоляк сообщил, что на переговорах будут обсуждаться прекращение огня, немедленный вывод российских войск и гарантии безопасности.

Ранее в офисе президента Зеленского заявили, что украинско-российские переговоры идут в формате "нон-стоп". И что сегодня, 14 марта, на переговорной сессии будут подведены предварительные итоги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960656-sovetnik-glavy-ofisa-zelenskogo-opublikoval-foto-s-ocherednyh-peregovorov-s-rossiey/